Представитель ОНК рассказал об ограничениях на передачи в СИЗО

По его данным, запрет на передачи из-за коронавируса снят, но теперь действует ограничение — не более 20 в день. В электронной очереди все места заняты до 20 сентября.

Из-за этого заключенные вынуждены ждать передач по несколько недель. Двое из них обратились в ОНК.

«Один из них сказал, что шортами и футболкой с ним поделились сокамерники, другой говорил, что каждый день стирает одежду и сушит ее на себе», — рассказал правозащитник.