Общество 22 января 2024, 16:46 Представитель Общественной палаты Пожигайло заявил, что игра «Монополия» может негативно сказываться на психике детей

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Первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло в беседе с ИА НСН заявил, что такие игры как «Монополия» могут негативно сказываться на психике детей.

Что касается пазлов, на взгляд Пожигайло, важно, что именно ребенок собирает.

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«Одно дело, когда он собирает страшную картинку или картинку из „Иван Царевич и Серый волк“. Имело бы смысл сделать хорошие игрушки по нашим мультфильмам, дети их любят, у каждого свои герои», — добавил зампред.

Ранее стало известно, что Роскачество подготовило ГОСТ, позволяющий проводить психолого-педагогическую экспертизу игрушек.