Общество 25 мая 2023, 17:43 Представитель общества защиты животных Горячев: в закон про укусы домашними животными нужны уточнения

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Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев в разговоре с изданием Brif прокомментировал новый закон, которых предполагает штраф до 200 000 рублей для граждан, чьи домашние животные покусали человека на улице.

По словам эксперта, этот закон требует некоторых уточнений.

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«Животное может укусить, защищая имущество и своего хозяина. В таком случае штрафовать владельца собаки нельзя. А если прохожий был покусан из-за халатности собаковода, то должно последовать наказание», — процитировало АБН Горячева.

Как отметил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев, принятый закон является необдуманным.