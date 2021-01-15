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    15 января 2021, 20:17

    Представитель НАТО прокомментировал выход России из ДОН

    Дарья Морозова

    Решение России покинуть Договор по открытому небу приняли к сведению в НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя альянса Пирса Казале.

    По данным «Газеты.ru», он добавил, что НАТО готов к переговорам с Москвой.

    «Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН», — сказал Казале.

    Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин прокомментировал выход России из Договора по открытому небу.