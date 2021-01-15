Представитель НАТО прокомментировал выход России из ДОН
Решение России покинуть Договор по открытому небу приняли к сведению в НАТО. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя официального представителя альянса Пирса Казале.
По данным «Газеты.ru», он добавил, что НАТО готов к переговорам с Москвой.
«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН», — сказал Казале.
Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин прокомментировал выход России из Договора по открытому небу.