Представитель НАТО прокомментировал выход России из ДОН

По данным «Газеты.ru», он добавил, что НАТО готов к переговорам с Москвой.

«Мы приняли к сведению заявленное намерение России покинуть ДОН», — сказал Казале.

Научный сотрудник Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин прокомментировал выход России из Договора по открытому небу.