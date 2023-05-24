Общество 24 мая 2023, 10:17 Представитель Московского жилищного союза Крохин предположил, когда перестанут отключать горячую воду в домах Константин Крохин: в ближайшем будущем период отключений сократится до 5-8 дней

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Председатель Московского жилищного союза Константин Крохин в разговоре с радиостанцией Sputnik предположил, когда перестанут отключать горячую воду в домах с централизованной системой отопления. По его словам, это может случиться в самом ближайшем будущем.

Период отключения горячей воды сократится с 14 дней до восьми, а где-то даже и до пяти дней.

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«Самая реальная перспектива — сокращение дней на гидравлические испытания и, соответственно, сокращение сроков отключения горячей воды. Я полагаю, что не за горами восемь дней и, наверное, вполне реально увидеть и пять дней», — сообщил эксперт.

В жилищно-коммунальном хозяйстве учитывают все возможности технологического процесса, стараясь сделать проживание в домах с централизованным теплоснабжением максимально комфортным, резюмировал Крохин.