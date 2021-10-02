Представитель МИД Захарова: Россия рассчитывает на соблюдение прав журналистов в Белоруссии

Россия рассчитывает, что права журналистов в Белоруссии будут соблюдаться в соответствии с международными нормами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам работы в этой стране газеты «Комсомольская правда», сообщил ТАСС.

«Речь идет о белорусских СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания», — сказала Захарова.

Накануне сайт «КП в Беларуси» был заблокирован. В белорусском Министерстве информации заявили, что блокировка была связана с тем, что издание опубликовало информацию, которая, по мнению властей республики, способствовала формированию источников угроз национальной безопасности. Редакция в ответ сообщила, что готова устранить нарушения.

Сегодня стало известно о задержании в Минске журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко. По данным главного редактора газеты «Комсомольская правда» Владимира Сунгоркина, Можейко находится в минском изоляторе. Перед этим квартиру журналиста обыскали.