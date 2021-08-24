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    24 августа 2021, 09:59

    Представитель МИД Мария Захарова после «Крымской платформы» посоветовала Зеленскому не позориться

    Анастасия Калинина

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг украинского саммита «Крымская платформа». Она посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями «в честь зарубежных населенных пунктов». Захарова предположила, что в будущем Киев также может провести «Алуштинский симпозиум коренных народов».

    «Хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и „Крымской платформы“. Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов», — написала Захарова в своем Telegram-канале

    «Крымская платформа» прошла в понедельник в Киеве. Собравшиеся обсуждали вопрос возвращения контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным.