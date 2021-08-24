Представитель МИД Мария Захарова после «Крымской платформы» посоветовала Зеленскому не позориться

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию вокруг украинского саммита «Крымская платформа». Она посоветовала Владимиру Зеленскому не позориться с мероприятиями «в честь зарубежных населенных пунктов». Захарова предположила, что в будущем Киев также может провести «Алуштинский симпозиум коренных народов».

«Хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населенных пунктов, типа Ялтинской конференции и „Крымской платформы“. Что дальше? В Киеве пройдут заседание Севастопольской обсерватории по правам человека, Алуштинский симпозиум коренных народов», — написала Захарова в своем Telegram-канале

«Крымская платформа» прошла в понедельник в Киеве. Собравшиеся обсуждали вопрос возвращения контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным.