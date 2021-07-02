Представитель крымских татар прокомментировал закон о коренных народах Украины

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Крыма Эйваз Умеров прокомментировал закон «О коренных народах Украины». По его словам, это клоунада и очередной виток виртуальной политики. Об этом сообщило РИА «Новости».

Умеров считает, что закон выглядит неполноценным и недальновидным. А что самое главное, он никак не сможет повлиять на положение крымских татар, сообщила «Газета.ru».

Он попросил бы власти сопредельного государства заниматься внутренней политикой Украины, а его народ оставить в покое. Ведь на его взгляд, крымчане уже обеспечены всеми необходимыми правами.

Ранее Верховная рада приняла закон «О коренных народах Украины». Наличие русского народа как коренного в нем не прописано, зато отдельно выделены крымские татары, крымчаки и каримы.