Представитель Кремля Песков: непривитым россиянам будет «менее удобно» жить

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что непривитым россиянам будет «менее удобно» жить. Слова официального представителя Кремля привел ТАСС.

Модель распространения коронавируса в мире свидетельствует о том, что рано или поздно непривитым жить станет «менее удобно», чем привитым, считает Дмитрий Песков.

«Это реальность, с которой мы сталкиваемся», — добавил пресс-секретарь.

По словам Дмитрия Пескова, ограничения для тех, не прошел вакцинацию, на федеральном уровне не вводились, однако ситуация остается подвижной.

Представитель Кремля заявил, что уровень вакцинации в России по-прежнему недостаточен. При этом есть все необходимые условия — и количество вакцины, и созданные для вакцинирования населения условия. Песков отметил, некоторые россияне до сих пор не приняли решение о вакцинации, и это плохо. Пресс-секретарь сообщил, что власти будут активнее доносить до людей информацию о том, что прививка спасает жизнь.

Владимир Путин, как подметил Дмитрий Песков, неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер. Ранее представитель Кремля заявлял, что в России наблюдается рост числа заболевших.