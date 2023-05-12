Общество 12 мая 2023, 15:07 Представитель компании V-Cargo Каитов объяснил, почему для России выгодно закупаться у Китая Расул Каитов: недорогие комплектующие позволяют практически за бесценок скупать товары

Читать 360tv в

Соучредитель компаний V-Cargo Расул Каитов в разговоре с изданием «ФедералПресс» объяснил преимущества покупки китайских товаров для России.

Как заметил эксперт, дешевая рабочая сила в этой стране, а также недорогие комплектующие позволяют скупать продукцию буквально за бесценок. Кроме того, Китай предлагает большой выбор качественных товаров.

Реклама

Чаще всего на российский рынок из Китая поступает техника, мебель и запчасти для автомобилей.

«Про одежду и говорить не стоит — прошли те времена, когда Китай ассоциировался со „стеклянными“ кофточками странных расцветок и обувью с химическим запахом. Сейчас китайские копии одежды известных брендов порой не уступают в качестве оригиналу», — добавил Каитов.