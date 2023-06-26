Общество 26 июня 2023, 16:04 Представитель компании «Дом.ру» Бурхайло порекомендовал россиянам не выбрасывать старый Wi-Fi-роутер

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Руководитель направления Wi-Fi компании «Дом.ру» в сегменте b2c Вячеслав Бурхайло в разговоре с радиостанцией Sputnik объяснил, почему после покупки нового Wi-Fi роутера не обязательно избавляться от старого устройства.

По словам эксперта, старый роутер может послужить усилителем Wi-Fi-сигнала, а также выступить в качестве коммутатора, если вам потребуются дополнительные порты.

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«Старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал. Вы сможете использовать как сеть нового роутера, так и сеть старого», — добавил Бурхайло.

Эксперт отметил, что функционал коммутатора поддерживают большинство роутеров.