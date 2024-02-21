21 февраля 2024, 13:09
Представитель издательства АСТ Шебаршова объяснила сложность перевода книги Курта Кобейна его абстрактным языком
Руководитель направления «Музыка и спорт» редакции «Кладезь» издательства АСТ Мария Шебаршова в беседе с ИА НСН рассказала, что работа над книгой дневников лидера группы Nirvana Курта Кобейна велась практически три года. Делать ее было достаточно трудно из-за абстрактности языка музыканта.
Редактор отметила, что многие фразы Кобейна казались двусмысленными, и команде пришлось над ними гадать.
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«Самой большой загадкой тогда была фраза: „Не читай мой дневник, когда меня не станет“. Были споры, как ее лучше переводить», — добавила Шебаршова.
Книги, поступившие в российские магазины около месяца назад, практически полностью распроданы. На данный момент выпущено семь тысяч экземпляров.
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