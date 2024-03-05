Общество 05 марта 2024, 15:27 Представитель HeadHunter Святицкая рассказала, что сейчас в России идет высокая конкуренция за сотрудников

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Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с ИА НСН рассказала, что сейчас в стране наблюдается высокая конкуренция за сотрудников, что влияет на увеличение зарплат.

Дело в том, что трудоспособное население в возрасте от 20 до 35 лет сократилось на два миллиона. При этом ситуация вряд ли изменится кардинально через год или пять лет.

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«Зарплаты растут ежегодно, сейчас они делают это достаточно быстро по сравнению с периодом, например, 10 лет назад. Это связано с дефицитом кадров, который в свою очередь вызван демографической ямой», — пояснила Святицкая.

Ранее СМИ писали, что зарплатные предложения по стране в среднем увеличились на 18,5% в январе–феврале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.