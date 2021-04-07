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    07 апреля 2021, 19:36

    Представитель HeadHunter назвал способ получить высокую зарплату в начале карьеры

    Полина Петрова

    Руководитель молодежного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая назвала способ получить высокую зарплату в начале карьеры, сообщило радио Sputnik.

    Представитель HeadHunter назвал способ получить высокую зарплату в начале карьеры

    Специалист отметила, что правильная презентация достижений поможет человеку добиться хорошей оплаты труда. При этом начинающий сотрудник может надеяться лишь на половину зарплаты опытного работника.

    «Если говорить в целом по России, то средняя заработная плата для молодых специалистов в начале карьеры составляет около 30 тысяч рублей. В зависимости от региона и отрасли сумма может быть чуть меньше или чуть больше», — заметила Святицкая.

    Она посоветовала рассказать в сопроводительном письме о своих победах в олимпиадах, хакатонах, чемпионатах, а также упомянуть об участии в волонтерских проектах.