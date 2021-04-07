Представитель HeadHunter назвал способ получить высокую зарплату в начале карьеры

Руководитель молодежного направления платформы HeadHunter Ирина Святицкая назвала способ получить высокую зарплату в начале карьеры, сообщило радио Sputnik.

Специалист отметила, что правильная презентация достижений поможет человеку добиться хорошей оплаты труда. При этом начинающий сотрудник может надеяться лишь на половину зарплаты опытного работника.

«Если говорить в целом по России, то средняя заработная плата для молодых специалистов в начале карьеры составляет около 30 тысяч рублей. В зависимости от региона и отрасли сумма может быть чуть меньше или чуть больше», — заметила Святицкая.

Она посоветовала рассказать в сопроводительном письме о своих победах в олимпиадах, хакатонах, чемпионатах, а также упомянуть об участии в волонтерских проектах.