Представитель фонда «Памяти Виктора Цоя» прокомментировала новую обложку Esquire

«Это давным-давно известные фотографии, им уже много лет. Там были намного более откровенные кадры. Эта фотография — еще скромный вариант. Поэтому никакой сенсации и провокации в этой обложке нет», — рассказала Власова.

Она отметила, что снимок вышел крайне красивым, Цой выглядит как Аполлон.