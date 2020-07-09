Представитель фонда «Памяти Виктора Цоя» прокомментировала новую обложку Esquire
Журнал Esquire поместил фотографию обнаженного лидера группы «Кино» Виктора Цоя на обложку своего нового номера. По словам Светланы Власовой, учредителя фонда «Памяти Виктора Цоя», снимок не является сенсацией. Об этом сообщила «Газета.ru».
«Это давным-давно известные фотографии, им уже много лет. Там были намного более откровенные кадры. Эта фотография — еще скромный вариант. Поэтому никакой сенсации и провокации в этой обложке нет», — рассказала Власова.
Она отметила, что снимок вышел крайне красивым, Цой выглядит как Аполлон.