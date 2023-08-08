Общество 08 августа 2023, 16:28 Представитель Family cosmetics Метальников: патчи для глаз эффективны только в комплексе с другими бьюти-средствами

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Патчи для глаз, безусловно, имеют эффект, однако их следует использовать в комплексе с другими бьюти-средствами. Об этом изданию Pravda.Ru рассказал директор по продукту компании Family cosmetics Георгий Метальников.

Например, гель для умывания освобождает кожу от загрязнений и излишков кожного жира перед применением патчей. А крем для лица усиливает эффект патчей и делает кожу более упругой.

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Эксперт добавил, что не нужно забывать и о тонике. Он поможет восстановить pH-баланс кожи и повысить эффективность действия патчей.