Представитель экс-схиигумена Сергия назвал митрополита Кирилла еретиком

Православный активист и представитель монаха Сергия Всеволод Могучев раскритиковал решение митрополита Кирилла. Он считает, что тот не имел права отлучать от церкви сторонников монаха.

Всеволод Могучев прокомментировал Ura.ru решение митрополита Кирилла. Могучев уверен, что сам митрополит давно отошел от Бога, поэтому не может никого отлучать от церкви. Однако православный активист признался, что не вникал в обращение митрополита, так как он его не интересует.

Я не понимаю, как человек (митрополит Кирилл — прим. ред.), который, по моему мнению, уже давно отошел от Бога и является еретиком, может отлучать православных людей от Русской православной церкви Всеволод Могучев.

Ранее стало известно, что на сайте Екатеринбургской епархии митрополит Кирилл опубликовал заявление, в котором сообщил об отлучении от церкви всех, кто посещал служения бывшего схиигумена Сергия.

Схиигумена Сергия лишили сана после ряда нескольких скандалов — в частности, схимонах Сергий захватил Среднеуральский женский монастырь. А после выпуска фильма Ксении Собчак уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова начала проверку по факту избиения детей.