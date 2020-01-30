Представитель движения блокадников пожаловалась, что хлеб раздавали чиновницы в шубах

Представитель петербургского патриотического движения «Вечно живые» Ирина Зимнева посчитала инициативу керченских властей некрасивой по отношению к ветеранам.

«Блокадники обеспечены вполне прилично — у них нормальные пенсии, они нормально питаются — чтобы радоваться подаренному батону. Это просто неприлично. В Петербурге я не могу такого представить», — отметила Зимнева.

Ранее в годовщину освобождения Ленинграда четыре женщины-депутата в шубах посетили блокадников и подарили им «символический хлеб».