Представитель Бузовой объяснил покупку шикарной виллы на Бали

Отец Бузовой оказался злостным неплательщиком налогов Подробнее

Представитель артистки объяснил, что слухи о ее намерении обзавестись роскошным особняком за 20 миллионов рублей на Бали недостоверны. Богославский не исключил, что эту информацию мог распространить агент по недвижимости.

Дело в том, что артистка прилетела на индонезийский остров вместе с несколькими друзьями. Именно их интересовала живописная вилла возле океана. Певица всего лишь помогала разузнать побольше о предложениях по недвижимости.

«У нас там были друзья. И они хотят купить там дом, виллу. И они попросили съездить, посмотреть виллу. Поскольку Оля все узнавала — где там комнаты и так далее, — риелтор просто подумала, что это Оля ее покупает», — объяснил Богославский.

Сама Бузова не обзавелась личной недвижимостью в Москве, она продолжает жить в съемной квартире, сообщил сайт «Дни.ру».