Представитель «Биокада» сообщила дату выпуска вакцины «Спутник V»

Пресс-секретарь «Биокада» Ирина Кенюхова рассказала, когда начнется промышленное производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V». В настоящий момент в этой компании, а также в «Биннофарме» ведутся работы по монтажу производственных линий.

«Мы сейчас настраиваем производство под вакцину, разработанную Центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Мы планируем, что промышленный выпуск самой вакцины начнется до декабря, — процитировало Кенюхова РИА ФАН.

Представители «Биннофармы» тоже подтвердили, что на заводе компании в Зеленограде подходит к концу монтаж техники для промышленного производства «Спутника V». Эта организация уже внесена Минздравом в регистрационное удостоверение для выпуска препарата. В «Биокаде» такое разрешение планируют получить в ноябре текущего года.