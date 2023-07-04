Общество 04 июля 2023, 19:11 Представитель Авито Работы Кумпель: при поиске работы максимально активно держите связь с работодателем

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При поиске работы следует максимально активно держать связь с потенциальным работодателем. Об этом «Тульской службе новостей» рассказал управляющий директор Авито Работы и Авито Услуг Артем Кумпель.

Эксперт порекомендовал рассылать резюме сразу в несколько понравившихся компаний, чтобы иметь возможность выбора.

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При этом важно быть активным не только на этапе рассылки резюме, но и на всех интервью, показав себя с разных сторон, добавил Кумпель.