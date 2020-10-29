Представитель Асмус впервые высказался о разводе актрисы с Харламовым

Харламов и Асмус официально развелись. Теперь стороны будут делить имущество. Адвокат актрисы Марина Дубровская рассказала, что именно Асмус была инициатором развода.

«В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина», — приводит РИА «Новости» слова Дубровской.

Адвокат добавила, что юморист Гарик Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с бывшей женой, но актриса Кристина Асмус решила, что им необходимо остаться друзьями ради дочери. Дубровская добавила, что ее клиентка сама прокомментирует ситуацию, когда у нее появится время.

Ранее Харламов в видеоподкасте стендап-комика Данилы Поперечного рассказал о настоящей причине развода с Асмус. Он заявил, что их чувства остыли и перед расставанием они долго не общались и не спали друг с другом. Дочери о разводе они пока ничего не говорили.

О своем решении развестись бывшие супруги рассказали в июле 2020 года.