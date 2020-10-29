Представитель Асмус впервые высказался о разводе актрисы с Харламовым
«В ближайшие несколько месяцев мы надеемся мирно закончить наши переговоры по поводу раздела имущества. Также хочу отметить, что инициатором бракоразводного процесса является Кристина», — приводит РИА «Новости» слова Дубровской.
Адвокат добавила, что юморист Гарик Харламов несколько месяцев пытался наладить отношения с бывшей женой, но актриса Кристина Асмус решила, что им необходимо остаться друзьями ради дочери. Дубровская добавила, что ее клиентка сама прокомментирует ситуацию, когда у нее появится время.
Ранее Харламов в видеоподкасте стендап-комика Данилы Поперечного рассказал о настоящей причине развода с Асмус. Он заявил, что их чувства остыли и перед расставанием они долго не общались и не спали друг с другом. Дочери о разводе они пока ничего не говорили.
О своем решении развестись бывшие супруги рассказали в июле 2020 года.