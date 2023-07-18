Общество 18 июля 2023, 12:53 Представитель Apple Real Estate Хачатурова рассказала, как изменятся цены на недвижимость в России с 1 августа Виолетта Хачатурова: можно прогнозировать ценовую стабильность в ближайшей перспективе

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Руководитель направления «Продажи» компании Apple Real Estate Виолетта Хачатурова в разговоре с изданием Life рассказала, как изменятся цены на недвижимость в России с 1 августа.

По словам эксперта, при сохранении покупательской активности, и если в стране не произойдет никаких существенных событий, то можно прогнозировать ценовую стабильность. Что касается сегмента бизнес и премиум, то там цены стабилизировались, начиная с весны.

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Как рассказал директор направления «Новостройки» «Инком-недвижимости» Валерий Кочетков, цены на новостройки в ближайший квартал могут повыситься на 12–15%. Ситуация зависит от того, как сильно будет колебаться рубль.