Общество 04 июля 2023, 12:58 Представитель агентства WELLSIDE Седов: выбор участка является одним из самых важных этапов в процессе создания жилища

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Выбор участка и его расположения является одним из самых важных этапов в процессе создания комфортного жилища. Об этом «Известиям» сообщил соучредитель агентства элитной недвижимости WELLSIDE Александр Седов.

Перед тем, как приобретать участок под строительство будущего дома, стоит учесть, как близко он находится к работе, школам, магазинам и другим объектам. Также важно, чтобы рядом была доступна транспортная инфраструктура.

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Седов посоветовал провести исследование грунта, чтобы убедиться, что он подходит для строительства дома и других объектов на участке.