Российские стартаперы смогут представить свои продукты в точках продаж Yota

То, какие продукты клиенты увидят на полках Yota, станет сюрпризом не только для них, но и самой компании. Об этом рассказал руководитель проекта Александр Липин.

Даже мы не знаем, что будем продавать. И именно ощущение неизвестности хотелось бы передать на сайте в виде парящего в невесомости сгустка энергии, который может стать чем угодно Александр Липин.

Проект «Yota Полка» призван поддержать смелых изобретателей, дистрибьюторов и стартаперов. Это отметила руководитель собственной розницы компании Елена Мямлина.

«Часто у таких предпринимателей есть качественный инновационный продукт, но может просто не хватать знаний для того, чтобы продемонстрировать его широкой аудитории. С точки зрения бизнеса мы рассматриваем проект „Yota Полка“ как возможность повысить маржинальность торговых точек на 3%, предложить покупателям уникальные товары, а также увеличить поток клиентов на 10%», — объяснила она.

Стать участником просто

Принять участие в отборе для участия в проекте может любой производитель или дистрибьютор из России. Предлагаемые продукты должны иметь размер, позволяющий расположить их на витринах, не требовать особых условий для хранения и дополнительного лицензирования.

Проект даст предпринимателям возможность предложить свои инновации, несмотря на то, являются ли они крупным, средним или малым бизнесом. Неважно и то, налажено ли у них постоянное производство, настроены ли каналы сбыта.

Таким образом,«Yota Полка» позволит привлечь новых интересных партнеров и разнообразить продуктовую линейку нестандартными видами товаров.