Общество 09 сентября 2023, 12:08 Предсмертный наказ старца Зосимы верующим из России и Украины раскрыли в РПЦ Епископ Николай: старец Зосима перед смертью дал наказ верующим России и Украины Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь

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Верность единству Русской православной церкви была даром схиархимандрита Зосимы, основателя Успенского Николо-Васильевского монастыря УПЦ в Волновахском районе ДНР. Перед своей смертью он завещал сохранить целостность РПЦ, рассказал епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк). Его слова привело РИА «Новости».

«Те слова, которые довелось мне читать в проповедях и воспоминаниях об отце Зосиме, говорят об особом духовном даре, но в этом даре прежде всего хотелось бы отметить его стойкость в вере, его верность Русской православной церкви, единству церковному и своему Отечеству», — отметил епископ, назвав Зосиму великим гражданином Святой Руси.

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У схиархимандрита, по словам священнослужителя, был особый божий дар старчества — духовного видения происходящих в современности событий.

«Почему Господь открывает людям возможные варианты развития событий? Потому что всегда нужны те, кто скажет правду Божью», — заметил епископ Николай.

Эту самую правду, подчеркнул он, сегодня защищают принимающие участие в спецоперации.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Москве презентовали книгу Владимира Карагодина «Пророк непокоренного Донбасса. Схиархимандрит Зосима». В своем завещании старец, умерший в Николо-Васильевском монастыре, призывал строго держаться Русской православной церкви и патриарха.