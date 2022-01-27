Предсказатель Мессинг рассказал под каким знаком зодиака чаще всего рождаются преступники

Предсказатель Вольф Мессинг считал, что чаще всего среди жестоких преступников встречаются определенные знаки зодиака. Об этом сообщило РИА ФАН.

В первую очередь он отмечал Раков. По мнению Мессинга, обычно такие люди не вызывают опасений, но на самом деле оказываются маньяками. Например, Томми Линн Селлс, который убил более 70 человек, родился под этим знаком.

Также предсказатель утверждал, что многие преступники рождаются Девами. Это расчетливые и проницательные личности. Кроме того, он отметил Весы. Например, этот знак зодиака был у самого известного маньяка СССР Андрея Чикатило.