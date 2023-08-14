14 августа 2023, 09:57
Председателя Верховного суда РФ Лебедева наградили орденом Андрея Первозданного
Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда Лебедева
Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.
В документе указали, что Лебедева удостоили государственной награды «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».
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Вячеславу Лебедеву 14 августа исполнилось 80 лет. Он возглавляет Верховный суд РФ с декабря 1991 года. До назначения на должность, с 1989 года, Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР.
Ранее Владимир Путин обсудил с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым гуманизацию уголовного законодательства. В частности, президент РФ поднял тему смягчения уголовного преследования женщин и людей, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести.
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Владимир Путин
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