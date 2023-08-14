Общество 14 августа 2023, 09:57 Председателя Верховного суда РФ Лебедева наградили орденом Андрея Первозданного Путин наградил орденом Андрея Первозванного главу Верховного суда Лебедева РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин наградил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Указ главы государства появился на официальном портале правовой информации.

В документе указали, что Лебедева удостоили государственной награды «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка».

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Вячеславу Лебедеву 14 августа исполнилось 80 лет. Он возглавляет Верховный суд РФ с декабря 1991 года. До назначения на должность, с 1989 года, Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР.

Ранее Владимир Путин обсудил с главой Верховного суда Вячеславом Лебедевым гуманизацию уголовного законодательства. В частности, президент РФ поднял тему смягчения уголовного преследования женщин и людей, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести.