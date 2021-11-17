Председателем Совета по общественному телевидению России избрали Марьяну Лысенко

Пост председателя Совета по общественному телевидению России заняла Герой Труда РФ, главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.

«Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность», — призналась Лысенко.

По ее словам, возглавив Совет по общественному телевидению, она сможет внести вклад в то дело, которое начинал ее отец Анатолий Лысенко — создатель и первый гендиректор ОТР.

«Мне хочется сохранить его отношение к журналистике, к творчеству на канале, к позиции ОТР как канала о людях и для людей, на котором они могут быть услышанными», — добавила Лысенко.