Председателем Совета по общественному телевидению России избрали Марьяну Лысенко
Марьяна Лысенко стала Председателем Совета по общественному телевидению России
Пост председателя Совета по общественному телевидению России заняла Герой Труда РФ, главврач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко.
«Для меня это не только большая честь, но и огромная ответственность», — призналась Лысенко.
По ее словам, возглавив Совет по общественному телевидению, она сможет внести вклад в то дело, которое начинал ее отец Анатолий Лысенко — создатель и первый гендиректор ОТР.
«Мне хочется сохранить его отношение к журналистике, к творчеству на канале, к позиции ОТР как канала о людях и для людей, на котором они могут быть услышанными», — добавила Лысенко.