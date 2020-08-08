Председателем партии «Новые люди» стал ее основатель Алексей Нечаев

В своем выступлении после избрания Нечаев заявил, что главная задача, которая стоит перед членами партии победить на выборах во все уровни власти.

«Мы пришли побеждать, чтобы реально улучшать жизнь людей в каждом городе и регионе. Для нас важны не только федеральные выборы уровня Госдумы, но и чтобы на каждом уровне власти — региональном, городском, сельском — тоже были наши люди», — заявил он.

Нечаев подчеркнул, что «Новые люди» выступают за поступательные, но при этом непременные перемены. Он призвал не обещать избирателям быстрых результатов, а честно сказать, что смогут сделать во власти члены партии, а чего им будет добиться сложно.

Кроме избрания председателя партия выбрала новый состав Центрального совета.

«Газета.ru» уточнила, что туда вошли 10 человек. Первым стал председатель партии Нечаев, руководитель исполнительного комитета Александр Даванков, главный редактор издательского дома «Первое сентября» Артем Соловейчик, писатель Роман Злотников, председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова, блогер Рамис Япаров, организатор конкурса «Мой первый бизнес» Дарья Карасева, руководитель благотворительного фонда «Капитаны» Александр Демин, предприниматель Антон Ткачев и основатель образовательного проекта «Школа новой политики» Анна Трофименко.

Министерство юстиции зарегистрировало партию «Новые люди» в апреле 2020 года. На проходящие в этом году выборы партия выдвинула 600 кандидатов в 13 регионах страны.