Общество 05 июля 2023, 16:09 Председатель Жилищного союза Крохин осудил инициативу повышения штрафов за недопуск газовиков в жилье

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Повышать штрафы до 10 тысяч рублей за то, что человек не пустил в свою квартиру сотрудника газовой компании, — это недопустимый шаг. Об этом НСН заявил председатель Жилищного союза, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Он заявил, что нельзя вводить такие высокие штрафы. Вместо этого нужно решать проблему другими способами. Например, стоит наладить систему, которая позволит информировать жильцов о предстоящих проверках.

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Кроме того, подчеркнул Константин Крохин, газовики — монополисты. И нельзя, чтобы они занимались и повышением тарифов, и были наделены возможностью штрафовать. И это в условиях, когда отсутствуют механизмы, с помощью которых собственники могли бы влиять на монополистов.

«Это драконовские штрафы. Мы должны вернуться к вопросу о реформе ЖКХ, борьбе с монополизмом и созданию эффективных механизмов борьбы против монополизма со стороны граждан. Любое увеличение штрафа приведет к коррупции», — сказал Крохин.

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