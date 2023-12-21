Общество 21 декабря 2023, 19:03 Председатель Заксобрания Петербурга Бельский назвал решение проблем старых промзон главным прорывом года

Читать 360tv в

Принципиальное решение проблемы старых промзон стало настоящим прорывом для Петербурга в уходящем году. Об этом заявил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский сайту vecherka-spb.ru.

По его словам, на месте старых промзон теперь будет строиться не столько жилье, сколько новые промышленные предприятия, что очень важно для развития отрасли

Реклама

Кроме того, Бельский отметил планы по завершению транспортного обхода исторического центра города, сообщил «Петербургский дневник».

«Это поможет не только разгрузить опостылевшие всем „пробки“, но и снизить нагрузку на „музейные“ здания», — отметил он.