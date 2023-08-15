Общество 15 августа 2023, 17:02 Председатель Заксобрания Нижегородской области Люлин: студенты вузов и училищ смогут преподавать в детских кружках

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С августа вступил в силу закон, который разрешает студентам училищ и высших учебных заведений преподавать. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал спикера Законодательного собрания Нижегородской области Евгения Люлина.

По его словам, благодаря этому студенты получают право вести детские кружки и трудоустроиться в дошкольные учреждения. Кроме того, молодые специалисты могут работать на кафедрах и в научных центрах.

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Люлин отметил, что студенты смогут получить профильный опыт работы и стаж при условии успешной сдачи сессии.