Председатель ЗакСа Петербурга Бельский рассказал о необходимости проведения муниципальной реформы

Председатель ЗакСа Санкт-Петербурга Александр Бельский объяснил важность проведения муниципальной реформы в городе. Об этом написал «Петербургский дневник».

По его словам, такая реформа может быть проведена уже в 2024 году.

«Реформа нужна. Приведу конкретный пример. Я живу в Курортном районе, и у нас в Зеленогорске по соседним адресам расположены сразу четыре муниципалитета: Репино, Серово, Ушково и Смолячково. И это сводит на нет основной принцип муниципальной власти — ее шаговую доступность, ведь протяженность Курортного района — 45 километров», — сказал Бельский.

Он также добавил, что укрупнение муниципалитетов необходимо предварительно обсудить с муниципальным сообществом и Советом муниципальных образований.

На данный момент в Санкт-Петербурге существуют 111 муниципальных образований, однако численность их населения иногда различается на порядок, заключил председатель ЗакСа.