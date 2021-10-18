Председатель законодательного собрания Петербурга дал большое интервью журналистам

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский дал большое интервью журналистам газеты «Петербургский дневник». Он рассказал, как обстоят дела в городе с пандемией коронавируса, бюджетом, озеленением, а также с транспортной инфраструктурой.

По его словам, депутаты всячески оказывают содействие в принятии тех или иных решений, связанных в первую очередь с финансированием больниц.

«В этом вопросе основная нагрузка, конечно, лежит на системе здравоохранения и органах исполнительной власти — депутаты оказывают содействие в принятии тех или иных решений, связанных в первую очередь с финансированием. Это выплаты медикам, закупки для нужд учреждений здравоохранения. Самое главное — оснащение больниц. Хороший пример такого взаимодействия двух ветвей власти — строительство в минувшем году всего за пять месяцев нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн», — сообщил Бельский.

По поводу транспортной инфраструктуры политик пояснил, что в первую очередь ведется работа по развитию метрополитена и повышению эффективности общественного транспорта. Также в городе активно уделяют внимание парковкам.

«Кроме того, есть задачи по оптимизации и повышению эффективности движения общественного транспорта, размещения платных парковок, обсуждению необходимости введения платного въезда в центр города. Все эти вопросы требуют большой проработки. И это как раз функции Законодательного собрания, которое должно выступать в качестве помощника исполнительной власти. Думаю, что в скором времени в городском парламенте может появиться отдельная комиссия по транспорту», — пояснил Бельский.