Председатель Всероссийского студенческого союза раскритиковал идею привлечь студентов к работам в полях

По его словам, «принудительно загонять всех студентов на такие работы — неправильно», потому что они учатся на разных специальностях, которые далеко не всегда имеют отношение к полевым работам.

«Сейчас, с учётом того, что больше меры предпринимаются касаемо самоизоляции, как в рамках этого отправить студентов, которые уже дома — они уже разъехались из вузов и общежитий многие — как их коллективно собрать и отправить на практике, чтобы не нарушить самоизоляцию?» — добавил Цапко.