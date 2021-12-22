Председатель Верховного Совета РСФСР Хасбулатов объяснил ностальгию россиян по СССР

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов объяснил, с чем связана ностальгия россиян по СССР. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, это связано, что при СССР жители страны чувствовали безопасность и стабильность. Кроме того, они ощущали принадлежность к великой державе, считает Хасбулатов.

«Безопасность была в СССР за счет того, что заключены соглашения: устойчивость и стабильность», — заключил он.