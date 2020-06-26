    26 июня 2020, 18:10

    Председатель ЦИК подвел итоги первого дня голосования по Конституции

    Алена Макаренко

    Итоги первого дня общероссийского голосования можно считать позитивными. Так считает заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев, сообщило РИА ФАН.
    Председатель ЦИК подвел итоги первого дня голосования по Конституции

    В первую очередь он предложил обратить внимание на новизну опыта. Избирательная кампания никогда не шла в подобном режиме. Выборы в России всегда длились один день, теперь ЦИК работает в течение недели.

    В целом итоги первого дня можно считать позитивными, уверен Булаев. Все избиркомы отработали в штатном режиме. Сотрудники решали возникающие организационные проблемы. И это не просто слова, отметил собеседник агентства.

    «„Отработали штатно“ — много значит для нас, потому что бывает всякое: кто-то приболел, кому-то нужно уехать по семейным обстоятельствам. В данном случае мы принимали оперативные решения, которые показали высокую степень надежности системы», — пояснил Булаев.

    Утром 26 июня в ЦИК подвели первые итоги явки — 9,2%. Таким образом, всего проголосовали более 10 миллионов человек.

    Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля включительно.