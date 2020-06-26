Председатель ЦИК подвел итоги первого дня голосования по Конституции

В первую очередь он предложил обратить внимание на новизну опыта. Избирательная кампания никогда не шла в подобном режиме. Выборы в России всегда длились один день, теперь ЦИК работает в течение недели.

В целом итоги первого дня можно считать позитивными, уверен Булаев. Все избиркомы отработали в штатном режиме. Сотрудники решали возникающие организационные проблемы. И это не просто слова, отметил собеседник агентства.

«„Отработали штатно“ — много значит для нас, потому что бывает всякое: кто-то приболел, кому-то нужно уехать по семейным обстоятельствам. В данном случае мы принимали оперативные решения, которые показали высокую степень надежности системы», — пояснил Булаев.

Утром 26 июня в ЦИК подвели первые итоги явки — 9,2%. Таким образом, всего проголосовали более 10 миллионов человек.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходит с 25 июня по 1 июля включительно.