Председатель СПЧ: у сотрудников не имеют права требовать номер машины

По данным сайта «Утро.ру», Фадеев напомнил, что граждане не обязаны предоставлять работодателю такую информацию, как номер телефона или машины. Поэтому если сотрудник не хочет — у него не имеют права это требовать.

«И вынуждать работодателей угрожать работникам, вымогать у них номера автомобилей и телефонов неправильно», — уточнил эксперт.

Фадеев рассказал, что если возникнут жалобы на подобные прецеденты, то СПЧ начнет обсуждать это с российским правительством.