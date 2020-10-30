Председатель Совфеда выступил против запрета Хэллоуина
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что граждане России должны сами решать, нужен ли им Хэллоуин, информирует РИА «Новости».
Сенатор подчеркнул, что не стоит давить на общество и запрещать в нашей стране международный праздник.
«Запрещать Хэллоуин совершенно точно не нужно. Каждый должен иметь возможность определяться сам, без диктовки сверху», — процитировал Косачева «ФедералПресс».
Государственный деятель добавил, что сам давно определился с отношением к этой дате. Он подчеркнул, что для него Хэллоуина никогда не существовало. Такой позиции придерживалась его семья на протяжении нескольких поколений.