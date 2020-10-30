Председатель Совфеда выступил против запрета Хэллоуина

Сенатор подчеркнул, что не стоит давить на общество и запрещать в нашей стране международный праздник.

«Запрещать Хэллоуин совершенно точно не нужно. Каждый должен иметь возможность определяться сам, без диктовки сверху», — процитировал Косачева «ФедералПресс».

Государственный деятель добавил, что сам давно определился с отношением к этой дате. Он подчеркнул, что для него Хэллоуина никогда не существовало. Такой позиции придерживалась его семья на протяжении нескольких поколений.