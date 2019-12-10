Председатель Совфеда предложил каждый год перечислять 90 миллионов детям с редким заболеванием

Кутепов уточнил, что пособие следует выплачивать, пока ребенку не исполнится 18 лет. Он направит свое предложение главе Министерства труда Максиму Топилину и вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По информации издания, фенилкетонурия имеет генетический характер. При ней в организме человека нарушается обмен аминокислот. В среднем от этого страдает один из восьми тысяч человек. Пособия помогут родителям покупать необходимое диетическое питание.

«При несоблюдении специальной диеты происходит накопление фенилаланина и токсических продуктов, что в свою очередь приводит к серьезному поражению центральной нервной системы», — уточнил Кутепов.

Людям с таким заболеванием важно всю жизнь придерживаться строгой диеты. В ней до 90% обычных заменяют специализированные диетические продукты питания.

По словам сенатора, их цена в 5-15 раз превышает стоимость обычных продуктов.

Кутепов подчеркнул, что если инвалидность у детей останется и после 18 лет, то родителям будут выплачивать по 12 681,09 рубля. Сенатор убежден, что это поможет семьям.

Минздраву известно о 3352 зарегистрированных случаях заболевания у детей 0-14 лет за 2018 год. У подростков 15-17 лет — 592 случаев. Так, Совет Федерации предложил выделять на пособия 90 086 063 рублей в год.

Своей инициативой Кутепов поделится также с заместителем председателя Правительства Татьяной Голиковой в соответствующем письме. Сенатор попросит ее взять дело под личный контроль.