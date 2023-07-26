Общество 26 июля 2023, 11:40 Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Клименко заявил о возросшем количестве хакерских атак

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Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в разговоре с радиостанцией Sputnik прокомментировал новость о том, что в Норвегии хакерской атаке подверглись 12 сайтов министерств страны.

По его словам, хакерские атаки сейчас идут постоянно, любые сайты прощупываются на предмет устаревших операционных систем.

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Хакеры стараются найти сайтик с «дырочкой», и что-то в эту дырочку вложить, то есть сделать так, чтобы хозяева не поняли, что они завирусованы, добавил Клименко.