Общество 03 июля 2023, 13:09 Председатель союза защиты прав потребителей Шапкин поддержал идею создать в больницах зоны доставки для онлайн-покупок

Читать 360tv в

По мнению председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина, депутат Госдумы Василий Власов выступил с очень разумной инициативой оборудовать в больницах специальные зоны, куда могли бы доставлять купленные через интернет товары и продукты. Об этом сообщил RT.

Эксперт отметил, что не всегда у пациентов есть возможность попросить кого-то привезти необходимое. В этом случае очень выручают онлайн-сервисы.

Реклама

«Совершенно разумная вещь, конечно. Не всегда родственникам удобно ехать, чтобы привезти что-то. Лучше, чтобы сразу напрямую привозили. На это нужно обратить внимание», — отметил Павел Шапкин.

Авторы: