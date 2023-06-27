27 июня 2023, 18:13
Председатель Союза потребителей Шелищ заявил, что запрет на продажу алкоголя в магазинах в жилых домах только навредит
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ оценил идею депутатов Госдумы запретить торговлю спиртным в магазинах в жилых домах. Об этом написало ИА НСН.
По его словам, подобная мера будет стимулировать развитие теневого рынка, а также снизит уровень конкуренции.
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«Очевидно, что на такой шаг никто не пойдет. Если все прикрыть, то это приведет к вымогательству и стимулирует теневой рынок», — добавил Шелищ.
Ранее издание «Известия» сообщило, что депутаты Госдумы объяснили свою инициативу о запрете продажи алкоголя массовыми жалобами жильцов на такие заведения.
Алкоголь
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