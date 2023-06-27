Общество 27 июня 2023, 18:13 Председатель Союза потребителей Шелищ заявил, что запрет на продажу алкоголя в магазинах в жилых домах только навредит

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Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ оценил идею депутатов Госдумы запретить торговлю спиртным в магазинах в жилых домах. Об этом написало ИА НСН.

По его словам, подобная мера будет стимулировать развитие теневого рынка, а также снизит уровень конкуренции.

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«Очевидно, что на такой шаг никто не пойдет. Если все прикрыть, то это приведет к вымогательству и стимулирует теневой рынок», — добавил Шелищ.

Ранее издание «Известия» сообщило, что депутаты Госдумы объяснили свою инициативу о запрете продажи алкоголя массовыми жалобами жильцов на такие заведения.