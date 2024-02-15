Общество 15 февраля 2024, 17:17 Председатель Союза потребителей РФ Шелищ назвал продуктовые рынки главным источником просрочки

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Больше всего просрочки в России сосредоточено на продуктовых рынках. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

По его словам, именно на рынки нередко стекается просроченная продукция из магазинов. Кроме того, не брезгуют реализовывать несвежий товар и сами продавцы. Эксперт добавил, что иногда просрочка встречается и в магазинах, но это ошибки и недоработки персонала.

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«То, что сейчас делается для блокировки просроченных продуктов на кассе через включение срока годности в состав информации о товаре, которая присутствует в цифровой марке, должно пресечь такие ошибки. Но это именно ошибки», — подытожил Петр Шелищ.

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