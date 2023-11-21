Общество 21 ноября 2023, 13:55 Председатель Союза пенсионеров Рязанский поддержал идею дополнительного отпуска по случаю рождения внуков

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Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский поддержал идею введения пятидневного отпуска для тех, у кого родились внуки, который предложила ввести депутат Госдумы Яна Лантратова. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что нужно просчитать все финансовые аспекты, прежде чем принимать эту инициативу. Однако Валерий Рязанский подчеркнул, что подобное нововведение очень полезно.

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«Ради будущих здоровых детей, ради будущего поколения, может быть, пойдут законодатели на эту поддержку», — заявил председатель Союза пенсионеров России.

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