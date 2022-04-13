Председатель Союза пассажиров Янков оценил изменения правил контроля за авиадебоширами в РФ

Новые меры по контролю за авиадебоширами дадут больше свободы экипажу самолета, а также больше времени на обслуживание пассажиров. Об этом заявил председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков, сообщил сайт РИАМО.

«Авиакомпании хотят больше свободы действий для бортпроводников и экипажа. Я думаю, что можно поддержать данное предложение, так как это нештатная и чрезвычайная ситуация (авиадебош — ред.). Правильно дать больше свободы действия экипажу при условии непричинения вреда здоровью авиадебоширу», — сказал он.

Эксперт пояснил, что в этом вопросе играет роль и сам дебошир. Если он будет связан, то сможет уснуть, тогда бортпроводникам не потребуется осуществлять постоянный надзор за ним.

Ранее в СМИ появилась информация, что авиакомпании предложили сделать проще правила для экипажей самолетов по работе с дебоширами. Они просят разрешить размещать нарушителей у прохода и не требовать от стюардов постоянно их контролировать.