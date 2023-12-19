19 декабря 2023, 13:17
Председатель Союза отцов Соленов поддержал идею о выходном дне 8 июля для многодетных
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать День семьи, любви и верности 8 июля выходным для многодетных граждан. В беседе с RT идею прокомментировал председатель Союза отцов Юрий Соленов.
Эксперт назвал соответствующую инициативу интересной. Она позволит поставить многодетную семью в центр внимания различных организаций, считает эксперт.
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По словам Соленова, принятие данных мер станет большой пользой и поддержкой.
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