Общество 24 января 2023, 13:40 Председатель «Союза отцов» Соленов поддержал идею Милонова ввести знак отличия для выдающихся отцов

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Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов назвал предложение депутата Госдумы Виталия Милонова ввести на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов своевременным. Об этом написал RT.

Соленов считает, что таким образом мужчин можно привлечь к более вовлеченному отцовству.

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«Чтобы каждый папа видел пример на своих глазах, куда и как тратить свою жизнь и время, чтобы то, что он вкладывает в будущее, касалась прежде всего детей и его семьи», — добавил он.

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Соленов также выразил надежду, что правительство поддержит данную инициативу.

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