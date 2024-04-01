Общество 01 апреля 2024, 11:39 Председатель Союза дачников Чаплин посоветовал обратить внимание на уход за газоном в начале дачного сезона

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Чтобы иметь красивую лужайку на участке, стоит подумать об уходе за газоном уже в апреле. Об этом рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с «Известями».

По его словам, для начала необходимо провести подготовительные работы.

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«Очистить площадку, избавиться от сорняков, выровнять участок, утрамбовать и разрыхлить его. Если у вас холмистая местность, перед посевом достаточно удобрить землю комплексным удобрением», — пояснил парламентарий.

Он посоветовал равномерно распределять семена по территории, избегая «светлых пятен». Если не забывать про регулярный полив, то уже через месяц можно наслаждаться отдыхом на газоне.